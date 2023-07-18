Покатавшегося в пьяном виде на чужой «ГАЗели» молодого человека задержали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Угнавшего в пьяном виде «ГАЗель» 23-летнего рецидивиста задержали в Ижевске. Одним из поводов к совершению преступления стала небрежность самого хозяина машины. О происшествии сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Установлено, что молодой человек, будучи под воздействие спиртного, угнал «ГАЗель» из частного сектора в Ленинского районе. Злоумышленник увидел, что одно из окон машины закрыто не полностью и, оторвав пластиковый ветровик, проник в кабину.

Подозреваемому удалось завести двигатель, замкнув провода зажигания, после чего он поехал к своему другу. Погостив у приятеля, угонщик намеревался на чужой машине отправится домой. Однако повторить манипуляции с проводами ему не удалось и, бросив автомобиль в одном из дворов на улице Пушкинской, он ушел пешком.

Полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния. Молодого человека отправили под стражу, автомобиль возвращен владельцу.