Экс-руководителя образовательного центра в Кизнере обвинили в получении взятки

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере арестовали бывшего руководителя районного информационно-технического центра. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Отмечается, что 36-летнего экс-руководителя муниципального автономного учреждения образования «Кизнерский районный информационно-технический центр» обвинили по статье 290 УК России «Получение взятки должностным лицом за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере».

По данным следствия, мужчина с 2011 по 2021 год получил от индивидуального предпринимателя более 1,8 млн рублей за помощь в заключении договоров на поставку компьютерной техники образовательным учреждениям.

По ходатайству следователя обвиняемому заключили под стражу.