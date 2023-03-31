Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид

Экс-руководителя образовательного центра в Кизнере обвинили в получении взятки

14:00, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-руководителя образовательного центра в Кизнере обвинили в получении взятки
14:00, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
56
0
#Кизнер\n#взятка
Фото: @arzik2
56
0

По данным следствия мужчина 10 лет получал деньги от предпринимателя.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере арестовали бывшего руководителя районного информационно-технического центра. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Отмечается, что 36-летнего экс-руководителя муниципального автономного учреждения образования «Кизнерский районный информационно-технический центр» обвинили по статье 290 УК России «Получение взятки должностным лицом за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере».

По данным следствия, мужчина с 2011 по 2021 год получил от индивидуального предпринимателя более 1,8 млн рублей за помощь в заключении договоров на поставку компьютерной техники образовательным учреждениям.

По ходатайству следователя обвиняемому заключили под стражу.

14:00, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
56
0
#Кизнер\n#взятка