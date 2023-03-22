В управление МЧС по Удмуртии объяснили причины съезда в кювет пожарных машин в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. Обстоятельства, возникшие при тушении пожара в Завьяловском районе 8 марта, нуждаются в дальнейшем выяснении. К такому выводу пришел «Сусанин», ознакомившись с некоторыми подробностями инцидента.

Напомним, пожар произошел 8 марта около 14:50 в деревне Каменное. Огнем был уничтожен дом с находящимся в нем имуществом, баня, гараж и навес, повреждена обшивка бани на соседнем участке. Общая площадь пожара составила 182 квадратных метра.

В доме проживала семья из четырех человек — муж, жена и двое детей.

В тот же день в социальных сетях стали появляться фото с места пожара, на которых видно, как две спасательные автоцистерны оказались в придорожных канавах. Для подтверждения этой информации «Сусанин» направил запрос в Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике. В ответе от спасательного ведомства инцидент с пожарными машинами подтвердили.

«При повороте с улицы Трактовой в переулок Зеленый произошли съезды двух пожарных автомобилей в кювет из-за состояния дорожного покрытия (несвоевременно было очищено дорожное полотно от снега и льда)», — говорится в сообщении.

При этом в региональном управлении МЧС подчеркнули, что на работе спасательной группы сказался и тот факт, что ближайший к месту пожара гидрант был неисправен.

«Первоначально пожарно-спасательное подразделение для забора воды направилось к ближайшему водоисточнику (пожарный гидрант), расположенному на расстоянии 2,3 км по адресу: д. Каменное, ул. Северная 20. Однако, он оказался в неисправном состоянии (замерший стояк). Таким образом пожарные не смогли осуществить забор воды в автоцистерну и направились к другому пожарному гидранту по адресу: ул. 1-я Весенняя, д.10.

По заключению специалистов МЧС, при качественном содержании дорожного покрытия и соблюдения правил по обслуживания наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте работа пожарных подразделений была бы эффективнее, чем при сложившихся обстоятельствах», — отметили специалисты республиканского управления МЧС.

За разъяснениями корреспондент «Сусанина» также обратился в администрацию Завьяловского района. Начальник территориального управления «Каменское» Дмитрий Четкарев в тот день непосредственно присутствовал на тушении пожара.

«Густой черный дым над загоревшимся домом заметили соседи, они и вызвали пожарных. Люди сначала подумали, что там жгут резину, настолько это было неожиданно. Первыми на место на пожарном автомобиле прибыла наша добровольная команда, я ехал прямо за ними. Приступили к тушению, баня уже горела полностью, в доме не охваченным огнем был, наверное, только фасад. В такой ситуации основной задачей было не дать перекинуться огню на соседние хозяйства и эту задачу сотрудники МЧС при содействии добровольцев выполнили», — отметил Дмитрий Четкарев.

По словам главы территориального отдела, дороги в Каменном чистятся регулярно и в тот день находились в проезжем состоянии. По его мнению, причиной съезда в кювет обоих машин стали особенности застройки деревни и, что называется, «ошибка пилотирования».

«Улицы мы чистим регулярно, нареканий со стороны жителей практически не поступает. Водитель первой машины на пути к пожарному гидранту в спешке пропустил нужный поворот, затормозил и его снесло в кювет, еще бы чуть-чуть, и снес бы световую опору. Водитель второго пожарного автомобиля пропускал встречную машину и также съехал в придорожную канаву. Да, проезжая часть в переулке Зеленый действительно узкая, но расширить ее мы не можем в силу исторически сложившейся застройки — там кругом одни заборы», — рассказал Четкарев.

Как отметил представитель местной администрации, гидрант на улице Северной действительно не работал, однако тотальной проблемы забора воды для пожарной необходимости нет.

«Почему гидрант на Северной оказался заморожен — в этом, конечно, нужно разбираться. Однако буквально в 100 метрах от него находился работающий гидрант, о котором я сообщил пожарным», — отметил Дмитрий Четкарев.

Как сообщил «Сусанину» помощник главы Завьяловского района Константин Садыков, владельцы сгоревшего хозяйства за помощью в районную администрацию пока не обращались. Сейчас семья проживает у родственников.