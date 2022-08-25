В МЧС по Удмуртии назвали предварительную причину пожара в лицее №24 Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Аварийный режим работы электросети холодильника мог стать причиной пожара в лицее №24 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Напомним, возгорание произошло утром 25 августа. Дым шел с первого этажа здания. В условиях сильного задымления спасатели обнаружили очаг на кухне — им оказался холодильник. Площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

Из здания руководство школы эвакуировало 24 человека, еще 20 ребят в это время были на улице.

Прокуратура начала проверку.