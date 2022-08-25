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В МЧС по Удмуртии назвали предварительную причину пожара в лицее №24 Ижевска

13:00, 25 августа, 2022
Анна Торхова
В МЧС по Удмуртии назвали предварительную причину пожара в лицее №24 Ижевска
13:00, 25 августа, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#пожар\n#дети\n#МЧС
Фото: скрин из видео ГУ МЧС России по Удмуртии
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Возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электросети холодильника.

Ижевск. Удмуртия. Аварийный режим работы электросети холодильника мог стать причиной пожара в лицее №24 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Напомним, возгорание произошло утром 25 августа. Дым шел с первого этажа здания. В условиях сильного задымления спасатели обнаружили очаг на кухне — им оказался холодильник. Площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

Из здания руководство школы эвакуировало 24 человека, еще 20 ребят в это время были на улице.

Прокуратура начала проверку

13:00, 25 августа, 2022
Анна Торхова
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#пожар\n#дети\n#МЧС