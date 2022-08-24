В Алнашах сгорел склад для хранения зерна

Алнаши. Удмуртия. Валнашском колхозе «Прогресс» выгорело здание склада для хранения зерна, сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной части в 16:05 23 августа. Инциденту был присвоен ранг сложности 1 БИС, согласно которому количество бригад огнеборцев увеличили вдвое.

Пламя удалось погасить в 16:28. Однако деревянные арки склада не выдержали и обрушились.



Причины возгорания и нанесённый огнём ущерб устанавливается.

Напомним, с начала августа в Удмуртии сгорело два склада с запасами сена — Новая Монья Малопургинского района и в деревне Усть-Лекма Ярского района.