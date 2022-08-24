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В Алнашах сгорел склад для хранения зерна

08:30, 24 августа, 2022
Юрий Абашев
В Алнашах сгорел склад для хранения зерна
08:30, 24 августа, 2022
Юрий Абашев
651
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#Алнаши\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии
651
0

Здание разрушилось.

Алнаши. Удмуртия. Валнашском колхозе «Прогресс» выгорело здание склада для хранения зерна, сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной части в 16:05 23 августа. Инциденту был присвоен ранг сложности 1 БИС, согласно которому количество бригад огнеборцев увеличили вдвое.

Пламя удалось погасить в 16:28. Однако деревянные арки склада не выдержали и обрушились.

Причины возгорания и нанесённый огнём ущерб устанавливается.

Напомним, с начала августа в Удмуртии сгорело два склада с запасами сена — Новая Монья Малопургинского района и в деревне Усть-Лекма Ярского района.

08:30, 24 августа, 2022
Юрий Абашев
651
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#пожар