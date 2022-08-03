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Пожар на складе колхоза «Родина» в Удмуртии ликвидировали к утру 3 августа

11:10, 03 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Пожар на складе колхоза «Родина» в Удмуртии ликвидировали к утру 3 августа
11:10, 03 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#колхоз\n#ликвидация пожара
Фото: vk.com/gpsur
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Пламя охватило площадь в 1200 кв. м.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе пожарные потушили возгорание сена. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, пожар произошел 2 августа на территории колхоза «Родина» в деревне Новая Монья. С огнём боролись несколько часов. Возгорание удалось локализовать 3 августа в 04:45, а полностью ликвидировать в 05:41. 

Для тушения огня привлекались 41 человек и 18 единиц спецтехники. Сейчас пожарные проливают 1200 кв. м территории, на которой разгорелся огонь. 

Причиной пожара называют самовозгорание сена. Ориентировочно ущерб составил 4,5 млн рублей. В результате инцидента никто не пострадал.

11:10, 03 августа, 2022
Екатерина Сентемова
181
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#колхоз\n#ликвидация пожара