Пожар на складе колхоза «Родина» в Удмуртии ликвидировали к утру 3 августа

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе пожарные потушили возгорание сена. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, пожар произошел 2 августа на территории колхоза «Родина» в деревне Новая Монья. С огнём боролись несколько часов. Возгорание удалось локализовать 3 августа в 04:45, а полностью ликвидировать в 05:41.

Для тушения огня привлекались 41 человек и 18 единиц спецтехники. Сейчас пожарные проливают 1200 кв. м территории, на которой разгорелся огонь.

Причиной пожара называют самовозгорание сена. Ориентировочно ущерб составил 4,5 млн рублей. В результате инцидента никто не пострадал.