В Удмуртии загорелись стога сена

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии загорелось сложенное в рулоны сено. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило 17 августа в 16:34. В деревне Усть-Лекма на 525 кв. м горело спрессованное сено.

В 17:20 пожарные ликвидировали открытое горение.

В ликвидации возгорания участвовали 10 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара и размер причиненного ущерба устанавливаются.

Напомним, что 3 августа на складе колхоза «Родина» спасатели ликвидировали пожар, причиной которого стало самовозгорание сена.