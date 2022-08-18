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В Удмуртии загорелись стога сена

08:30, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В Удмуртии загорелись стога сена
08:30, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ярский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#тушение пожара
Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии
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Открытое пламя охватило 525 кв. м.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии загорелось сложенное в рулоны сено. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило 17 августа в 16:34. В деревне Усть-Лекма на 525 кв. м горело спрессованное сено.

В 17:20 пожарные ликвидировали открытое горение.

В ликвидации возгорания участвовали 10 человек и 5 единиц техники. 

Причина пожара и размер причиненного ущерба устанавливаются.

Напомним, что 3 августа на складе колхоза «Родина» спасатели ликвидировали пожар, причиной которого стало самовозгорание сена.

08:30, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
480
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#тушение пожара