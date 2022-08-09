Более 10 млн рублей по зарплате задолжала компания в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Индустриального района провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «АТ Систем». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Проверка показала, что в организации с января по октябрь 2021 года перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 10 млн рублей. В связи с этим прокурор района внес представление руководителю организации.

Также прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК России «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

После вмешательства прокуратуры права работников восстановили, задолженность по зарплате полностью погасили.