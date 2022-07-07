Размытый берег реки Нылга в Удмуртии угрожает жилым домам

Нылга. Удмуртия. Специалисты Минприроды Удмуртии обследовали правый берег реки Нылга в одноимённом селе Увинского района после поступления обращений от местных жителей. Людей беспокоит оползень, угрожающий жилым домам, сообщает пресс-служба ведомства.

Осмотр берега выявил два участка, где активно разрушается берег. Причиной тому стала речная боковая эрозия в период прошедшего паводка.

«На юго-восточной окраине села Нылга, в непосредственной близости от домов №№ 3, 7 и 9 по ул. Советской, зафиксирована оползневая трещина закола в насыпном грунте», — подчеркнули в министерстве.

Специалисты отметили, что необходимо укрепить берег, а также сделать отвод поверхностных вод. Проект строительства системы противооползневых и противоэрозионных сооружений уже в работе.

Второй размытый участок находится на восточной окраине села и не представляет угрозы людям и их имуществу.