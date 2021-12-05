Жителя Ижевска отправили в колонию за аварию, в которой погибли два человека

В суде мужчина вину не признал.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии осудили ижевчанина, устроившего аварию на трассе. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского районного суда Удмуртской Республики.

Зимой в темное время суток 50-летний мужчина управлял седельным тягачом с полуприцепом — лесовозом и выехал на полосу встречного движения. Его автомобиль касательно столкнулся с левой боковой частью автомобиля ГA3, движущегося по встречке, а затем врезался в Ладу Гранту. В результате аварии погибли 38-летний водитель и 59-летняя пассажирка легковушки. 30 летняя пассажирка Лады Гранты получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Обвиняемый не признал свою вину. Мужчина показал, что автомобиль ГАЗ двигался по полосе для встречного движения и выехал на полосу тягача. В результате седельный тягач совершил касательное столкновение с автомобилем ГАЗ, после которого лесовоз потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Лада Гранта.

Суд счел одним из смягчающих обстоятельств то, что преступление было совершено по неосторожности и впервые. Мужчина принес извинения потерпевшим.

Исследовав все обстоятельства по делу, суд назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Во время суда подсудимому предъявили гражданский иск о компенсации морального вреда. Помимо этого, мужчина не владел транспортным средством, за рулём которого он находился. Он управлял автомобилем по требованию иных лиц, которых не привлекли в качестве ответчиков и не установили между ними правовой режим отношений. Из-за этого гражданский иск передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.