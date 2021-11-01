Детский парк в Сарапуле возьмут под круглосуточную охрану из-за нашествия пьяных компаний

Вместе с тем на объекте установят видеонаблюдение.

Сарапул. Удмуртия. Детский парк в Музейном квартале Сарапула подвергся нападению нетрезвых граждан. Из-за этого объект возьмут под круглосуточную охрану. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сарапула.

Работы в Музейном квартале Сарапула подходят к концу. Жителей города взбудоражили нападения подвыпивших граждан: они ломали ещё недостроенные объекты. С 15 по 31 октября территория парка патрулировали добровольцы, которые пресекали нарушения среди пьяных компаний. Тем не менее любители спиртного всё равно приходили в парк, поэтому с 1 ноября охранять его будут круглосуточно. Вместе с тем на объекте установят видеонаблюдение. Общественное пространство закроют до момента, когда закончат все работы.

Ученики детского-юношеского центра будут посещать парк только в сопровождении педагога.

Администрация города просит жителей отнестись к этому решению с пониманием, а нарушителям грозит штрафами.

Напомним, в сентябре текущего года на Центральной площади Ижевска открыли стационарный пост полиции. Причиной тому стало неоднократное нашествие вандалов. Кроме того, летом в Камбарке вандалы сломали несколько скамеек на набережной, позже они пришли в администрацию с извинениями.