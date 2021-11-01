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Детский парк в Сарапуле возьмут под круглосуточную охрану из-за нашествия пьяных компаний

16:40, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Детский парк в Сарапуле возьмут под круглосуточную охрану из-за нашествия пьяных компаний
16:40, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#благоустройство
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
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Вместе с тем на объекте установят видеонаблюдение.

Сарапул. Удмуртия. Детский парк в Музейном квартале Сарапула подвергся нападению нетрезвых граждан. Из-за этого объект возьмут под круглосуточную охрану. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сарапула. 

Работы в Музейном квартале Сарапула подходят к концу. Жителей города взбудоражили нападения подвыпивших граждан: они ломали ещё недостроенные объекты. С 15 по 31 октября территория парка патрулировали добровольцы, которые пресекали нарушения среди пьяных компаний. Тем не менее любители спиртного всё равно приходили в парк, поэтому с 1 ноября охранять его будут круглосуточно. Вместе с тем на объекте установят видеонаблюдение. Общественное пространство закроют до момента, когда закончат все работы. 

Ученики детского-юношеского центра будут посещать парк только в сопровождении педагога. 

Администрация города просит жителей отнестись к этому решению с пониманием, а нарушителям грозит штрафами. 

Напомним, в сентябре текущего года на Центральной площади Ижевска открыли стационарный пост полиции. Причиной тому стало неоднократное нашествие вандалов. Кроме того, летом в Камбарке вандалы сломали несколько скамеек на набережной, позже они пришли в администрацию с извинениями.

16:40, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
302
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#благоустройство
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