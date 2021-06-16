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Вандалы, сбросившие скамейки в пруд Камбарки, пришли с извинениями

10:10, 16 июня, 2021
Анна Торхова
Вандалы, сбросившие скамейки в пруд Камбарки, пришли с извинениями
10:10, 16 июня, 2021
Анна Торхова
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#вандализм\n#набережная
Фото: vk.com/public186438927
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Молодые люди заявили о своем поступке в администрацию.

Камбарка. Удмуртия. На набережной Камбарки вандалы выбросили три скамейки в местный пруд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить виновных лиц. Сейчас скамейки уже стоят на своем прежнем месте.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как компания из четырех человек прогуливается по набережной. После двое из них берут скамейку и перебрасывают ее через ограждение.

Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Камбарского района Александр Поддубский, двое из участников сами заявили о своем поступке и извинились.

В ходе разбирательств оказалось, что еще двух скамеек не хватает у памятника «Участникам боевых действий и локальных конфликтов». Администрация просит жителей оказать содействие в поиске очевидцев инцидента.

10:10, 16 июня, 2021
Анна Торхова
110
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#вандализм\n#набережная