Вандалы, сбросившие скамейки в пруд Камбарки, пришли с извинениями

Молодые люди заявили о своем поступке в администрацию.

Камбарка. Удмуртия. На набережной Камбарки вандалы выбросили три скамейки в местный пруд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить виновных лиц. Сейчас скамейки уже стоят на своем прежнем месте.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как компания из четырех человек прогуливается по набережной. После двое из них берут скамейку и перебрасывают ее через ограждение.

Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Камбарского района Александр Поддубский, двое из участников сами заявили о своем поступке и извинились.

В ходе разбирательств оказалось, что еще двух скамеек не хватает у памятника «Участникам боевых действий и локальных конфликтов». Администрация просит жителей оказать содействие в поиске очевидцев инцидента.