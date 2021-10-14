В Юкаменском районе Удмуртии мужчина незаконно вырубил 20 деревьев

Он причинил ущерб на 21,3 тыс. рублей.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском районе утвердили обвинительный акт по уголовному делу мужчины, незаконно вырубившего 20 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

11 сентября подозреваемый приехал на тракторе в лесной массив вблизи деревни Палагай и незаконно спилил бензопилой 15 сухостойных елей, сосен и осин, а также 5 сырорастущих елей и пихт. Всю древесину мужчина увез в Палагай, где сам и проживал.

Таким образом обвиняемый причинил ущерб государственному лесному фонду на сумму 21,3 тыс. рублей.

В настоящее время у мужчины изъяли всю древесину и трактор, он возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело направили в суд.