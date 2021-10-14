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В Юкаменском районе Удмуртии мужчина незаконно вырубил 20 деревьев

13:45, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Юкаменском районе Удмуртии мужчина незаконно вырубил 20 деревьев
13:45, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
215
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#деревья
Фото: twenty20.com
215
0

Он причинил ущерб на 21,3 тыс. рублей.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском районе утвердили обвинительный акт по уголовному делу мужчины, незаконно вырубившего 20 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

11 сентября подозреваемый приехал на тракторе в лесной массив вблизи деревни Палагай и незаконно спилил бензопилой 15 сухостойных елей, сосен и осин, а также 5 сырорастущих елей и пихт. Всю древесину мужчина увез в Палагай, где сам и проживал. 

Таким образом обвиняемый причинил ущерб государственному лесному фонду на сумму 21,3 тыс. рублей.  

В настоящее время у мужчины изъяли всю древесину и трактор, он возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело направили в суд.

13:45, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
215
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#деревья
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