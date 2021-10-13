Жителя Удмуртии отправили на 6 лет в колонию за изнасилование незнакомой девушки

Обвиняемый угрожал свернуть шею потерпевшей.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе осудили мужчину, который угрожая девушке убийством изнасиловал ее. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

26 июля 2021 года около 22:40 обвиняемый совершил иные действия сексуального характера по отношению к незнакомой девушке и изнасиловал ее. Мужчина угрожал убить потерпевшую, свернув ей шею, если она будет кричать и сопротивляться.

После случившегося девушка обратилась в полицию. Подозреваемого задержали 28 июля.

По факту насильственных действий и угрозы убийством было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей») и пункту «б» части 2 статьи 131 УК России («Половое сношение с применением насилия, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей»).

11 октября 2021 года мужчину осудили на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.