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Жителя Удмуртии отправили на 6 лет в колонию за изнасилование незнакомой девушки

14:20, 13 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Жителя Удмуртии отправили на 6 лет в колонию за изнасилование незнакомой девушки
14:20, 13 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Можга\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#угрозы\n#уголовное дело\n#наказание
Фото: twenty20.com
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Обвиняемый угрожал свернуть шею потерпевшей.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе осудили мужчину, который угрожая девушке убийством изнасиловал ее. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

26 июля 2021 года около 22:40 обвиняемый совершил иные действия сексуального характера по отношению к незнакомой девушке и изнасиловал ее. Мужчина угрожал убить потерпевшую, свернув ей шею, если она будет кричать и сопротивляться.

После случившегося девушка обратилась в полицию. Подозреваемого задержали 28 июля. 

По факту насильственных действий и угрозы убийством было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей») и пункту «б» части 2 статьи 131 УК России («Половое сношение с применением насилия, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей»). 

 

11 октября 2021 года мужчину осудили на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

14:20, 13 октября, 2021
Екатерина Сентемова
295
0
#Можга\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#угрозы\n#уголовное дело\n#наказание
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