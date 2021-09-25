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В Ижевске водитель «Лексуса» повредила 5 машин и покинула место ДТП

15:00, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске водитель «Лексуса» повредила 5 машин и покинула место ДТП
15:00, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
395
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобиль\n#происшествие
Фото: очевидец происшествия
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Женщина хотела оплатить ущерб без вызова полиции.

Ижевск. Удмуртия. В одном из дворов Ижевска водитель «Лексуса» врезалась в 5 машин, снесла ограждение и, бросив автомобиль, ушла с места аварии. Как рассказал ИА «Сусанин» один из очевидцев происшествия, женщина имела признаки опьянения. 

Инцидент произошел 25 сентября около 02:15 у дома на улице Ленина, 7. Женщина заехала во двор со стороны улицы Вадима Сивкова. Машину мотало из стороны в сторону, в результате чего она задела 5 припаркованных автомобилей, снесла небольшое металлическое ограждение и выехала на асфальтированную площадку.

На сигналы пострадавших машин вышли их владельцы. Водитель иномарки просила не вызывать сотрудников, но местные жители все-таки позвонили в ГИБДД. Один из очевидцев предложил женщине покинуть место, и, заперев машину, женщина ушла в неизвестном направлении.

Наш источник обратил внимание, что ранее женщина не была замечена за вождением в пьяном виде.

15:00, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
395
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобиль\n#происшествие
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