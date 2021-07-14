Специалисты ветеринарной службы выясняют причины гибели насекомых.

Сарапул. Удмуртия. Массовый мор пчел произошел в Сарапульском районе Удмуртии. Специалисты ветеринарной службы выясняют причины гибели насекомых.

Как рассказала начальник Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Нина Лопаткина, сообщения о падеже пчел начали поступать с пасек, расположенных на территории муниципального образования «Шадринское». Информацию оперативно передали в главное управление ветеринарии по Удмуртской Республике. Была сформирована комиссия в составе представителей госветслужбы и управления сельского хозяйства администрации района. 13 июля специалисты выехали в хозяйства для эпизоотического обследования.

Выяснилось, что мор задел 12 хозяйств, пострадали более 300 пчелосемей, от 4 до 50 на каждой пасеке. По сообщению Нины Лопаткиной, погибло около 70% насекомых, выжившие пчелы ослаблены и надежда на их выздоровление крайне мала.

Для выяснения причин ЧП были отобраны трупы насекомых и образцы растений в радиусе около 5 километров от пасек. Сейчас определяется лаборатория для проведения токсикологического исследования, которое должно показать картину происшедшего.

По словам ветврача, сарапульские пчеловоды в этом году возлагали большие надежды на новый взяток, ведь сухая и жаркая погода – идеальные условия для медосбора.

Напомним, массовую гибель пчел фиксировали в Удмуртии также в 2020 и 2019 годах. Тогда причиной падежа стало отравление насекомых пестицидами, которые применили для обработки посевов рапса.