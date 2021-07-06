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В Воткинске рядом со школой нашли минометный снаряд

17:40, 06 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В Воткинске рядом со школой нашли минометный снаряд
17:40, 06 июля, 2021
Екатерина Сентемова
127
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#школа\n#Росгвардия
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
127
0

Он оказался не опасен для окружающих.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске рядом со школой №17 нашли минометный снаряд. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в «ВКонтакте».

Его обнаружили при проведении работ по благоустройству на площадке для отдыха у школы №17. Это место сразу оцепили и подняли все оперативные службы города. За час из Ижевска прибыла специализированная группа саперов Росгвардии.

В ходе осмотра выяснилось, что снаряд не содержит взрывчатых веществ и не опасен для окружающих.

Алексей Заметаев отметил, что на территории Воткинска и Воткинского района почти каждый год находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

17:40, 06 июля, 2021
Екатерина Сентемова
127
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#школа\n#Росгвардия