Замначальника Росгвардии по Крыму и Севастополю обвинили в превышении полномочий

Крым. Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова арестовали. Об этом в своём ТГ-канале рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Росгвардейца обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Ещё в июне 2022 года был заключён госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 млн рублей. Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приёмку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 млн руб. Теперь Салманову — предстоит ответить и своим рублём, и свободой. Позиция руководства Росгвардии и лично директора ведомства генерала армии Виктора Золотова — всегда принципиальна и неизменна: вор должен сидеть в тюрьме!» — написал Хинштейн.