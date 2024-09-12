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Замначальника Росгвардии по Крыму и Севастополю обвинили в превышении полномочий

17:30, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Замначальника Росгвардии по Крыму и Севастополю обвинили в превышении полномочий
17:30, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Крым\n#Севастополь\n#Росгвардия\n#превышение полномочий
Фото: t.me/Hinshtein
11
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Полковник принял недостроенный объект.

Крым. Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова арестовали. Об этом в своём ТГ-канале рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Росгвардейца обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Ещё в июне 2022 года был заключён госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 млн рублей. Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приёмку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 млн руб. Теперь Салманову — предстоит ответить и своим рублём, и свободой. Позиция руководства Росгвардии и лично директора ведомства генерала армии Виктора Золотова — всегда принципиальна и неизменна: вор должен сидеть в тюрьме!» — написал Хинштейн.

17:30, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Крым\n#Севастополь\n#Росгвардия\n#превышение полномочий