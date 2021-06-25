Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Детство, украденное войной Лонгрид За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид

Два газопровода и крыши повредил ветер в Воткинске

19:20, 25 июня, 2021
Анна Торхова
Два газопровода и крыши повредил ветер в Воткинске
19:20, 25 июня, 2021
Анна Торхова
292
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ветер\n#газ\n#школа\n#деревья
Фото: ВКонтакте: Алексей Заметаев
292
0

Некоторые микрорайоны остались без электричества.

Воткинск. Удмуртия. Ветер повредил крышу школы №18 в Воткинске и кровлю магазина на улице Колхозной. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев. 

Порывы ветра 25 июня достигали 16 м/с. Разрушенными из-за стихии оказались два частных газопровода. Деревья упали на линии электропередач, вследствие чего чего без электричества остались дома в микрорайонах Центральный, Вогулка, Плодопитомник, Берёзовка.

Последствия устраняют коммунальные службы. 

19:20, 25 июня, 2021
Анна Торхова
292
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ветер\n#газ\n#школа\n#деревья