Два газопровода и крыши повредил ветер в Воткинске

Некоторые микрорайоны остались без электричества.

Воткинск. Удмуртия. Ветер повредил крышу школы №18 в Воткинске и кровлю магазина на улице Колхозной. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев.

Порывы ветра 25 июня достигали 16 м/с. Разрушенными из-за стихии оказались два частных газопровода. Деревья упали на линии электропередач, вследствие чего чего без электричества остались дома в микрорайонах Центральный, Вогулка, Плодопитомник, Берёзовка.

Последствия устраняют коммунальные службы.