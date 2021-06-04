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В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии трехлетний ребенок упал со второго этажа

17:55, 04 июня, 2021
Андрей Поносов
В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии трехлетний ребенок упал со второго этажа
17:55, 04 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#выпавший ребенок\n#травматизм\n#Следственный комитет
Фото: pixabay.com
76
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Девочка получила травму головы и находится в больнице.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Правоохранительные органы в Удмуртии проводят проверку по факту падения ребенка из окна дома. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

Днем 3 июня в Якшур-Бодьинском районе 3-летняя девочка выпала из окна второго этажа своего дома. Врачи констатировали черепно-мозговую травму, маленькую пострадавшую госпитализировали. По данному факту проводится доследственная проверка.

Случая падения детей из окон в Удмуртии регистрируются ежегодно. В летний период родителям стоит быть особенно внимательными: не оставлять маленьких детей без присмотра, проветривать комнаты в отсутствии ребенка и установить на окна блокирующие устройства.

17:55, 04 июня, 2021
Андрей Поносов
76
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#выпавший ребенок\n#травматизм\n#Следственный комитет