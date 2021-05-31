В Удмуртии и еще ряде регионов ФСБ «накрыла» 96 подпольных изготовителей оружия

Сотрудники изъяли 385 единиц оружия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, а также в Дагестане, Пермском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Нижегородской области, на Алтае и в ряде других регионов России ФСБ пресекла деятельность подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Вместе с МВД и Росгвардией сотрудники обнаружили 96 нелегальных «оружейников». Оперативно-разыскные мероприятия прошли в мае 2021 года. В результате деятельность 29 мастерских прекращена, из незаконного оборота удалось изъять 385 единиц оружия.

Так, сотрудники ФСБ обнаружили три пулемета, 45 автоматов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей. Также были найдены 7 самодельных взрывных устройств, 18 ручных гранат, 21 артиллерийский боеприпас, более 30 кг пороха и тротила, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.