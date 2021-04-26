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Один человек погиб и трое получили травмы в аварии под Ижевском

21:23, 26 апреля, 2021
Анна Торхова
Один человек погиб и трое получили травмы в аварии под Ижевском
21:23, 26 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Сарапул\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Причины ДТП выясняются.

Завьялово. Удмуртия. Смертельная авария произошла вечером 26 апреля на трассе Ижевск-Сарапул. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
На дороге столкнулись "Шевроле Ланос", за рулем которого сидел молодой человек 2000 года рождения, и "ВАЗ-2109" под управлением мужчины 1997 года рожждения. В результате столкновения пассажир "Шевроле" - мужчина 1965 года рождения, скончался на месте аварии, водителя и второго пассажира увезли в больницу. Также врачи госпитализировали водителя отечественного авто.
Обстоятельства ДТП выясняются.
21:23, 26 апреля, 2021
Анна Торхова
226
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#ДТП\n#авария