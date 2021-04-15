В Глазове из-за паводка эвакуировали 2 жителей

В зоне затопление оказались еще 16 приусадебных участков.

Глазов. Удмуртия. В Глазове минувшей ночью вновь резко поднялась вода в реке Малая Сыга. Затопленными оказались еще 16 приусадебных участков. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

В городе открыт пункт временного размещения, сюда эвакуированы двое глазовчан. На территории затопления работают аварийные и коммунальные службы, они отводят воду от строений и жилых домов.

Продолжает прибывать вода и в реке Чепце. По данным наблюдений на гидропосте, уровень воды поднялся уже до 3 м 82 см над нулевой отметкой. Критическим является значение в 6 м 80 см. Однако только за прошлые сутки Чепца поднялась сразу на 83 сантиметра.

По словам Сергея Коновалова, на территории Глазова в любой момент может начаться подтопление садового кооператива «Восход» и жилого района «Хутор». Власти города призывают жителей позаботиться о своем имуществе – достать запасы из подвалов и погребов, поднять мебель и бытовую технику. В критической ситуации – обесточить дома и переехать в безопасное место к родственникам или в пункт временного размещения.