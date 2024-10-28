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В подмосковных Мытищах кот поджег квартиру в многоэтажке

17:47, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В подмосковных Мытищах кот поджег квартиру в многоэтажке
17:47, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Московская область\n#МЧС\n#тушение пожара\n#эвакуация\n#пожар\n#курьезы\n#коты
Источник фото: pxhere.com
41
0

Пушистый жилец случайно включил электроплиту.

Мытищи. Московская область. Многоквартирный дом в Мытищах загорелся по вине кота. Пожар произошел в ночь на 28 октября, передает «МИР 24».

По словам одной из жительниц, кот ее соседки вскочил на электроплиту с сенсорным управлением и включил ее. В результате загорелась стоявшая на плите кастрюля, а затем и квартира.

Жителей, в том числе хозяйку нашкодившего кота, и его самого, эвакуировали. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, никто не пострадал.

Напомним, в январе 2024 года похожий случай произошел в Уфе – там проголодавшиеся кошки бегали по кухне и случайно включили электроплиту. 

17:47, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Московская область\n#МЧС\n#тушение пожара\n#эвакуация\n#пожар\n#курьезы\n#коты