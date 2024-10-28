В подмосковных Мытищах кот поджег квартиру в многоэтажке

Мытищи. Московская область. Многоквартирный дом в Мытищах загорелся по вине кота. Пожар произошел в ночь на 28 октября, передает «МИР 24».

По словам одной из жительниц, кот ее соседки вскочил на электроплиту с сенсорным управлением и включил ее. В результате загорелась стоявшая на плите кастрюля, а затем и квартира.

Жителей, в том числе хозяйку нашкодившего кота, и его самого, эвакуировали. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, никто не пострадал.

Напомним, в январе 2024 года похожий случай произошел в Уфе – там проголодавшиеся кошки бегали по кухне и случайно включили электроплиту.