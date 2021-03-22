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В Удмуртии уничтожили партию заражённых цветов

08:30, 22 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии уничтожили партию заражённых цветов
08:30, 22 марта, 2021
Андрей Бирюков
654
0
#Удмуртия\n#цветы\n#Россельхознадзор
Фото: pixabay.com
654
0

В них выявили одного из опаснейших вредителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уничтожили партию заражённых цветов, привезённых из Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. 

Сотрудники ведомства провели фитосанитарный контроль партии гвоздик, прибывших в Удмуртию. В результате в них выявили Западный цветочный трипс — одного из опаснейших вредителей, а по закону цветы не должны быть носителями вредных организмов. 

Собственник заражённых растений получил предписание о недопущении их к обороту, после чего срез из 100 штук был сожжён.

08:30, 22 марта, 2021
Андрей Бирюков
654
0
#Удмуртия\n#цветы\n#Россельхознадзор