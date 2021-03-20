В Удмуртии уволили руководителя спортивного центра, ранее осуждённого за мошенничество

По мнению прокуратуры, он создавал потенциальную опасность для учащихся.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии уволили ранее судимого руководителя учебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Ранее судимый за мошенничество местный житель являлся руководителем спортивного центра в Уве. Как отмечают в надзорном ведомстве, судимое за тяжкое преступление лицо создаёт потенциальную опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. В связи с этим прокуратура Увинского района направила в адрес главы муниципалитета представление.

В результате ранее судимый мужчина был уволен.