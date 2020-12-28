Житель Глазова за 250 тыс рублей «заказал» убийство жены и тещи

Мужчина хотел вернуть себе земельный участок, подаренный в браке.

Глазова. Удмуртия. Житель Глазова «заказал» убийство своей супруги и тещи. Об этом сообщает пресс-служба следственного Управления СК России по Удмуртской Республике.

Будучи в браке, 45-летний мужчина купил земельный участок и подарил его жене. Когда отношения между супругами испортились, они стали жить отдельно. Осужденный не раз просил жену вернуть ему участок, но, послушав мать, женщина отказалась.

Испытывая к обеим личную неприязнь, злоумышленник решил нанять убийцу.

Он обратился к местному жителю, который, по его мнению, общался с судимыми лицами, и предложил подыскать исполнителя. Знакомый сообщил об этом в полицию и дальше действовал по их указаниям. Он рассказал осужденному, что якобы нашел киллера за 250 тыс. рублей. Обвиняемый предоставил персональные данные потерпевших, рассказал об их образе жизни, где они бывают.

По плану, сначала нужно было убить супругу под видом разбойного нападения. Уже позднее исполнителю предстояло расправиться с тещей.

В ноябре 2018 года, когда ему передали выдуманные доказательства убийства, мужчина перевел первую часть вознаграждения – 100 тыс. рублей. Вторую часть он хотел отдать после убийства тещи. Передав деньги, мужчину задержали.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 УК России («Организация приготовления к убийству двух лиц из корыстных побуждений, по найму»).

Теперь он проведет 4 года в колонии строгого режима.