Пьяный водитель устроил ДТП с опрокидыванием в Ижевске

В результате инцидента пострадал пассажир.

Ижевск. Удмуртия. На улице Александровской в Ижевске нетрезвый водитель совершил ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

24 декабря около 18:00 54-летний водитель «Фольксваген» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Его пассажирка — 22-летняя девушка — получила травмы.