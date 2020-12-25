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Пьяный водитель устроил ДТП с опрокидыванием в Ижевске

11:50, 25 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Пьяный водитель устроил ДТП с опрокидыванием в Ижевске
11:50, 25 декабря, 2020
Андрей Бирюков
247
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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В результате инцидента пострадал пассажир.

Ижевск. Удмуртия. На улице Александровской в Ижевске нетрезвый водитель совершил ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
24 декабря около 18:00 54-летний водитель «Фольксваген» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Его пассажирка — 22-летняя девушка — получила травмы. 
На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), а его машину эвакуировали на спецстоянку.
11:50, 25 декабря, 2020
Андрей Бирюков
247
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП