Многодетный отец из Удмуртии задолжал по алиментам более 400 тыс рублей

Скрывающегося от приставов мужчину обнаружили в Электростали.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы из Удмуртии разыскали мужчину, который задолжал по алиментам на содержание своих пятерых несовершеннолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по республике.

В результате длительного уклонения от оплаты алиментов у многодетного отца накопилась задолженность — более 400 тыс. рублей. Неоднократные выходы по адресу должника оказывались безрезультатными, нерадивый отец упорно продолжал скрываться от судебных приставов. Поэтому в отношении мужчины вынесено постановление о розыске должника.

Его удалось обнаружить и задержать в подмосковном городе Электросталь.

С должника взяли объяснение и предупредили об уголовной ответственности по статье 157 УК России «Злостное уклонение от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей» в случае добровольной неоплаты задолженности.