Ижевск. Удмуртия. С 1 марта 2026 года в Удмуртии вступили в силу новые правила учёта алиментов для семей, претендующих на получение единого пособия. Изменения коснулись родителей, которые не обращались в суд, а урегулировали вопросы содержания детей устно или через нотариальное соглашение.

Как пояснили в региональном отделении Социального фонда России, теперь для этой категории граждан алименты будут учитываться не по фактическому поступлению средств, а в долях от среднемесячной номинальной зарплаты по республике.

Пока нет данных за 2025 год, в Отделении СФР по Удмуртии используют показатель за 2024-й — 67 561 рубль. От этой суммы рассчитываются суммы: на одного ребёнка — 16 890 рублей в месяц (1/4 размера среднемесячной номинальной зарплаты); на двоих — 22 520 рублей (1/3); на троих и более — 33 781 рубль (1/2).

Если алименты установлены судом, в доход семьи засчитываются только фактически полученные суммы, указанные в заявлении.

Сейчас в Удмуртии единое пособие получают более 45 тысяч родителей на 89 тысяч детей.