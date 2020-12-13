В Сарапуле спасли просидевшую 3 дня на дереве кошку

Животное боялось спуститься самостоятельно.



Сарапул. Удмуртия. Просидевшую 3 дня на дереве кошку по кличке Муся сняли с дерева в Сарапуле. Об операции по спасению животного сообщает пресс-служба ПСС Удмуртской Республики в Instagram.

11 декабря к спасателям обратилась хозяйка Муси. Ее любимица взобралась на высокое дерево и 3 дня провела на нем, не решаясь слезть. Женщина пыталась снять кошку самостоятельно, но та вскарабкалась еще выше.

Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии поднялись на дерево с использованием альпинистского снаряжения, поймали бедолагу и вернули хозяйке.