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В Сарапуле спасли просидевшую 3 дня на дереве кошку

11:12, 13 декабря, 2020
Евгений Кандаков
В Сарапуле спасли просидевшую 3 дня на дереве кошку
11:12, 13 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#ПСС\n#спасатели\n#животные\n#кошки
Фото: instagram.com/pssudm
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Животное боялось спуститься самостоятельно.

Сарапул. Удмуртия. Просидевшую 3 дня на дереве кошку по кличке Муся сняли с дерева в Сарапуле. Об операции по спасению животного сообщает пресс-служба ПСС Удмуртской Республики в  Instagram.
11 декабря к спасателям обратилась хозяйка Муси. Ее любимица взобралась на высокое дерево и 3 дня провела на нем, не решаясь слезть. Женщина пыталась снять кошку самостоятельно, но та вскарабкалась еще выше.
Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии поднялись на дерево с использованием альпинистского снаряжения, поймали бедолагу и вернули хозяйке.
11:12, 13 декабря, 2020
Евгений Кандаков
134
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#ПСС\n#спасатели\n#животные\n#кошки