Ветврач пояснил, какие цветы и почему нельзя дарить девушке, у которой есть кошка

09:00, 03 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Многие популярные цветы довольно токсичны для домашнего любимца.

Кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц рассказал, какие цветы не стоит дарить женщинам, у которых дома живёт кошка. Об этом пишет «Газета.ру».

Специалист заявил, что многие популярные цветы токсичны для этих животных. А так как кошки любопытны, они захотят погрызть листья, поиграть с лепестками и даже могут пить воду из вазы.

Наиболее опасными считаются лилии, так как даже небольшое количество пыльцы или воды из вазы может вызвать острую почечную недостаточность. А в луковицах и стеблях тюльпанов и гиацинтов содержатся вещества, способные спровоцировать рвоту, диарею и угнетение. Также для кошек токсичны нарциссы, особенно их луковицы и сок растений.

Умеренное отравление у животных могут вызвать хризантемы и альстромерии. Поедание этих цветов приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта и аллергическим реакциям. Даже розы могут навредить из-за шипов и химической обработки при выращивании.

«Если в доме живет кошка, предпочтение лучше отдавать безопасным альтернативам: орхидеям, герберам, эустоме, подсолнухам или декоративной зелени без токсичных примесей. Также стоит учитывать, что упаковочная пленка, ленты и декоративные элементы букета могут быть не менее опасны, чем сами растения», — пояснил Дмитрий Блюменкранц. 

