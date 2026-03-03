Кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц рассказал, какие цветы не стоит дарить женщинам, у которых дома живёт кошка. Об этом пишет «Газета.ру».

Специалист заявил, что многие популярные цветы токсичны для этих животных. А так как кошки любопытны, они захотят погрызть листья, поиграть с лепестками и даже могут пить воду из вазы.

Наиболее опасными считаются лилии, так как даже небольшое количество пыльцы или воды из вазы может вызвать острую почечную недостаточность. А в луковицах и стеблях тюльпанов и гиацинтов содержатся вещества, способные спровоцировать рвоту, диарею и угнетение. Также для кошек токсичны нарциссы, особенно их луковицы и сок растений.

Умеренное отравление у животных могут вызвать хризантемы и альстромерии. Поедание этих цветов приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта и аллергическим реакциям. Даже розы могут навредить из-за шипов и химической обработки при выращивании.

«Если в доме живет кошка, предпочтение лучше отдавать безопасным альтернативам: орхидеям, герберам, эустоме, подсолнухам или декоративной зелени без токсичных примесей. Также стоит учитывать, что упаковочная пленка, ленты и декоративные элементы букета могут быть не менее опасны, чем сами растения», — пояснил Дмитрий Блюменкранц.