  • $ 75.86 ↓
  • € 90.46 ↓

Трое мужчин погибли в ДТП около деревни Сюрногурт в Удмуртии

16:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
Трое мужчин погибли в ДТП около деревни Сюрногурт в Удмуртии
16:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
1056
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#авария\n#гибель людей\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
1056
0

Одного человека госпитализировали.

Дебёсы. Удмуртия. Около деревни Сюрногут в Дебёсском районе 29 ноября произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

По предварительным данным, автомобиль «Toyota Camry» двигался со стороны Игры. Около 13:00 водитель не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с «Toyota Land Cruiser Prado».

В результате столкновения трое мужчин, находившихся в «Камри», от полученных травм скончались на месте. Водитель второй «Тойоты» доставлен в больницу.

Прибывшие на место пожарные-спасатели занимались деблокированием тел из покорёженных машин. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 2 единицы техники и 3 члена личного состава.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

16:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
1056
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#авария\n#гибель людей\n#ДТП