Многодетной семье из Удмуртии удалось спастись от пожара

Возгорание зафиксировали утром 23 ноября.

Красногорское. Удмуртия. Пожар произошел в жилом доме в Красногорском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Возгорание зафиксировали утром 23 ноября. В это время в доме находились 3 школьника, 11-месячный малыш и их мама. Все они еще спали, когда разгорался пожар. В какой-то момент женщина проснулась, услышала странные звуки, но подумала, что это сильный ветер.

Позже в доме сработал автономный пожарный извещатель. Тогда жительница Красногорского района поняла, что им угрожает опасность. Она разбудила детей, собрала документы, после чего все семейство покинуло дом.

Через некоторое время к месту происшествия приехали сотрудники МЧС, сообщение о возгорании поступило от очевидцев в 06:13. К моменту прибытия пожарных, в 06:15, открытым пламенем уже горели надворные постройки, находящиеся под одной кровлей с жилым домом.

Пожар ликвидировали в 07:50, его площадь составила 100 кв. м. Из жильцов дома никто не пострадал.

