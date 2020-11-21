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Водитель загоревшегося автобуса в Ижевске рассказал о возможной причине происшествия

12:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Водитель загоревшегося автобуса в Ижевске рассказал о возможной причине происшествия
12:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
44
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#пожар
Фото: ИА Сусанин
44
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Точные причины еще выясняются.

Ижевск. Удмуртия. Полиция вместе с пожарной службой проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса в Ижевске. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Александр Мельников.

Напомним, что инцидент произошел 19 ноября на улице Максима Горького. Самостоятельно из автобуса эвакуировалось 17 человек. Огонь удалось ликвидировать в 18:24.

Как пояснил водитель транспортного средства, произошло возгорание в моторном отсеке. Точная причина возгорания автобуса будет еще устанавливаться.

 

12:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#пожар