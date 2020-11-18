Незамеченного в темноте пешехода дважды сбили на дороге в Удмуртии

ДТП произошло вечером 17 ноября.

Глазов. Удмуртия. Мужчину насмерть сбили на автодороге Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 17 ноября около 19:30 на 11 км автодороги «Глазов – Яр – Пудем». Сначала наезд на пешехода совершил 28-летний водитель автомобиля «Рено Логан». После этого мужчину сбила «Мазда CX-5». За рулем иномарки находился 31-летний автомобилист.

В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия. В ГИБДД отметили, что 54-летний пешеход передвигался по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.



