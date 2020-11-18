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Незамеченного в темноте пешехода дважды сбили на дороге в Удмуртии

12:45, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Незамеченного в темноте пешехода дважды сбили на дороге в Удмуртии
12:45, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
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ДТП произошло вечером 17 ноября.  

Глазов. Удмуртия. Мужчину насмерть сбили на автодороге Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 17 ноября около 19:30 на 11 км автодороги «Глазов – Яр – Пудем». Сначала наезд на пешехода совершил 28-летний водитель автомобиля «Рено Логан». После этого мужчину сбила «Мазда CX-5». За рулем иномарки находился 31-летний автомобилист. 

В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия. В ГИБДД отметили, что 54-летний пешеход передвигался по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.

12:45, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие