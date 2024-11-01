Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

На дороге под Ижевском пьяный водитель насмерть сбил пешехода

12:21, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На дороге под Ижевском пьяный водитель насмерть сбил пешехода
12:21, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#пешеходы\n#пьяный водитель\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
86
0

Мужчина стоял на проезжей части.

Завьялово. Удмуртия. На трассе в Завьяловском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ночью 1 ноября на дороге «(Ижевск-Аэропорт)-Чемошур-Первомайский-Нижний Вожой» 30-летний водитель за рулём «Рено Дастер», будучи пьяным, сбил мужчину, стоявшего на дороге без цели её перехода.

В результате аварии пешеход погиб. Отмечается, что у него отсутствовали световозвращающие элементы.

По факту трагедии проводится расследование, причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее на Объездной Ижевска другого пешехода сбили сразу два автомобиля.

12:21, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#пешеходы\n#пьяный водитель\n#ДТП