На дороге под Ижевском пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Завьялово. Удмуртия. На трассе в Завьяловском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ночью 1 ноября на дороге «(Ижевск-Аэропорт)-Чемошур-Первомайский-Нижний Вожой» 30-летний водитель за рулём «Рено Дастер», будучи пьяным, сбил мужчину, стоявшего на дороге без цели её перехода.

В результате аварии пешеход погиб. Отмечается, что у него отсутствовали световозвращающие элементы.

По факту трагедии проводится расследование, причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее на Объездной Ижевска другого пешехода сбили сразу два автомобиля.