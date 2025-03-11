Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход». Как сообщает Госавтоинспекция республики, за неделю за нарушение ПДД к ответственности привлекли 287 пешеходов, из них – 31 человек нарушил требования действующего законодательства при движении по дорогам, проходящим вне населённых пунктов.

«Также проведён мониторинг соблюдения детьми правил перехода проезжих частей вблизи образовательных организаций. Результаты насторожили. Некоторые из школьников переходили дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости, с ними проведены разъяснительные беседы. В большинстве случаев нарушения несовершеннолетних были пресечены сотрудниками Госавтоинспекции, юные пешеходы направлены на безопасные маршруты для перехода дороги в положенных для этого местах», — отметили в ГАИ УР.

В ведомстве отметили, что самый частый вид пренебрежения собственной жизнью и здоровьем – отвлечение на мобильные телефоны при переходе дороги. Оставляет желать лучшего и соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов. В отношении 51 водителя составлены административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Также проверены состояние и обустройство 263 пешеходных переходов на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых актов. В итоге возбуждено четыре дела об административном правонарушении.

Напомним, ранее в ГАИ УР рассказали о проверках водителей, тогда выявили 695 административных правонарушений.