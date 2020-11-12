Жители «Костиной мельницы» в Ижевске пожаловались на неработающие уличные фонари

Проблему должны устранить до конца 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Жители микрорайона «Костина мельница» в Ижевске пожаловались на неработающие уличные фонари. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», на улице Аграрной уже несколько лет нет освещения.



Ижевчанам приходится добираться домой с помощью фонариков, а на одежду пришивать световозвращающие элементы. Проблема особенно актуальна осенью, когда дети рано уезжают в школу и поздно возвращаются.

Жители написали много обращений. Оказалось, что неработающие фонари —бесхозные. Ранее этот участок принадлежал совхозу «Металлург», но позже его передали городу.

В микрорайон не раз выезжали сотрудники ГИБДД. Полицейские признали, что участок опасный, и направили в адрес городской администрации представление.

По словам начальника информационно-аналитического управления Ижевска Анны Сережниковой, фонари восстановят до конца 2020 года. На это уйдет 180 тыс. рублей. Работы начнутся в декабре.