Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

В ижевском микрорайоне Дорожный обустроят линию наружного освещения вдоль Як-Бодьинского тракта

12:55, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском микрорайоне Дорожный обустроят линию наружного освещения вдоль Як-Бодьинского тракта
12:55, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение
Фото: ИА «Сусанин»
83
0

Стоимость работ составит 4 900 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. На Якшур-Бодьинском тракте в ижевском микрорайоне Дорожный обустроят линию наружного освещения. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Контракт с подрядчиком был заключен ещё 28 ноября. Работы должны завершиться 11 декабря. Линию освещения обустроят на километровом участке, прилегающую территорию обустроят, также будут проведены пуско-наладочные работы.

Начальная цена контракта была чуть более 5 млн рублей. Подрядчик предложил выполнить работы за 4 900 000 рублей. 

12:55, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение