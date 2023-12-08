В ижевском микрорайоне Дорожный обустроят линию наружного освещения вдоль Як-Бодьинского тракта

Ижевск. Удмуртия. На Якшур-Бодьинском тракте в ижевском микрорайоне Дорожный обустроят линию наружного освещения. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Контракт с подрядчиком был заключен ещё 28 ноября. Работы должны завершиться 11 декабря. Линию освещения обустроят на километровом участке, прилегающую территорию обустроят, также будут проведены пуско-наладочные работы.

Начальная цена контракта была чуть более 5 млн рублей. Подрядчик предложил выполнить работы за 4 900 000 рублей.