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В Можге с начала года заменили 187 перегоревших светильников

17:00, 30 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге с начала года заменили 187 перегоревших светильников
17:00, 30 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Можга\n#Удмуртия\n#освещение
Фото: ИА «Сусанин»
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Всего на аварийные работы, замену и установку светоточек в 2023 году выделили 1,76 млн рублей.

Можга. Удмуртия. Жители Можги жалуются на проблемы с уличным освещением в городе. В частности, негодование вызывает ситуация с фонарями на улице Юбилейной. «Сусанину» дали ответ по этому поводу в администрации города.

По информации, предоставленной муниципалитетом, осенью и зимой отключение уличного освещения происходит по причине различных аварийных ситуаций, будь то обрыв проводов, короткое замыкание, проведение ремонтных работ в трансформаторных подстанциях.

С начала года в Можге рабочие заменили 187 перегоревших светильников. Кроме того, установлено 20 новых. На этот год из городского бюджета на эти цели было выделено 1,76 млн рублей.

17:00, 30 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
30
0
#Можга\n#Удмуртия\n#освещение