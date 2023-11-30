В Можге с начала года заменили 187 перегоревших светильников

Можга. Удмуртия. Жители Можги жалуются на проблемы с уличным освещением в городе. В частности, негодование вызывает ситуация с фонарями на улице Юбилейной. «Сусанину» дали ответ по этому поводу в администрации города.

По информации, предоставленной муниципалитетом, осенью и зимой отключение уличного освещения происходит по причине различных аварийных ситуаций, будь то обрыв проводов, короткое замыкание, проведение ремонтных работ в трансформаторных подстанциях.

С начала года в Можге рабочие заменили 187 перегоревших светильников. Кроме того, установлено 20 новых. На этот год из городского бюджета на эти цели было выделено 1,76 млн рублей.