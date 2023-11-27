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Дорогу к республиканскому курорту Варзи-Ятчи в Удмуртии осветили

15:40, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Дорогу к республиканскому курорту Варзи-Ятчи в Удмуртии осветили
15:40, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
341
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#освещение\n#Варзи-Ятчи
Фото: пресс-служба администрации Алнашского района УР
341
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Теперь жители села ходят на работу и учёбу по светлому пути.

Варзи-Ятчи. Удмуртия. Уличное освещение объединило село Варзи-Ятчи с территорией одноимённого санатория. Радостной новостью поделился в соцсетях глава Алнашского района Удмуртии Алексей Семёнов.

«Дело в том, что часть республиканской дороги между санаторием и селом Варзи-Ятчи не была освещена. Участникам дорожного движения здесь передвигаться было сложновато, так как на этом участке всегда много пешеходов, в том числе и школьников. Кроме того, рядом расположен продуктовый магазин, куда многие покупатели ходят тем же путём», — поведал глава района.

На протяжении полукилометра здесь смонтировали 500 метров СИП-кабеля (самонесущий изолированный провод) и 11 фонарей. 

«Теперь варзи-ятчинцы ходят на учёбу и работу по светлому пути», — подчеркнул Алексей Семёнов.

15:40, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
341
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#освещение\n#Варзи-Ятчи