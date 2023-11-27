Дорогу к республиканскому курорту Варзи-Ятчи в Удмуртии осветили

Варзи-Ятчи. Удмуртия. Уличное освещение объединило село Варзи-Ятчи с территорией одноимённого санатория. Радостной новостью поделился в соцсетях глава Алнашского района Удмуртии Алексей Семёнов.

«Дело в том, что часть республиканской дороги между санаторием и селом Варзи-Ятчи не была освещена. Участникам дорожного движения здесь передвигаться было сложновато, так как на этом участке всегда много пешеходов, в том числе и школьников. Кроме того, рядом расположен продуктовый магазин, куда многие покупатели ходят тем же путём», — поведал глава района.

На протяжении полукилометра здесь смонтировали 500 метров СИП-кабеля (самонесущий изолированный провод) и 11 фонарей.

«Теперь варзи-ятчинцы ходят на учёбу и работу по светлому пути», — подчеркнул Алексей Семёнов.