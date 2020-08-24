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Автомобиль убитого жителя Ижевска нашли в кювете на загородной трассе

11:15, 24 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Автомобиль убитого жителя Ижевска нашли в кювете на загородной трассе
11:15, 24 августа, 2020
Анастасия Шевченко
387
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#убийство
Фото: pixabay.com
387
0

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль убитого жителя Ижевска нашли за городом вместе с телом его знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

20 августа в 21:35 во дворе одного из домов на Воткинском шоссе обнаружили 46-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями. От полученных травм человек скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В тот же день в 22:10 на 198-м км автодороги Елабуга-Пермь в кювете нашли автомобиль погибшего. На водительском сиденье находилось тело его знакомого 55-летнего мужчины. В ведомстве уточнили, что тело было без видимых признаков насильственной смерти.

По данным следствия, вечером 20 августа потерпевший на личном автомобиле приехал к знакомому на Воткинское шоссе. Возле дома мужчины поссорились, после чего знакомый несколько раз ударил прибывшего и уехал на его машине.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и автомобиль, изъяли видеозапись камеры наружного наблюдения у места преступления, а также назначали судебно-медицинские экспертизы. Сейчас следователи допрашивают свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

11:15, 24 августа, 2020
Анастасия Шевченко
387
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#убийство

 

 

 


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