Автомобиль убитого жителя Ижевска нашли в кювете на загородной трассе

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).



Ижевск. Удмуртия. Автомобиль убитого жителя Ижевска нашли за городом вместе с телом его знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

20 августа в 21:35 во дворе одного из домов на Воткинском шоссе обнаружили 46-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями. От полученных травм человек скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В тот же день в 22:10 на 198-м км автодороги Елабуга-Пермь в кювете нашли автомобиль погибшего. На водительском сиденье находилось тело его знакомого 55-летнего мужчины. В ведомстве уточнили, что тело было без видимых признаков насильственной смерти.

По данным следствия, вечером 20 августа потерпевший на личном автомобиле приехал к знакомому на Воткинское шоссе. Возле дома мужчины поссорились, после чего знакомый несколько раз ударил прибывшего и уехал на его машине.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и автомобиль, изъяли видеозапись камеры наружного наблюдения у места преступления, а также назначали судебно-медицинские экспертизы. Сейчас следователи допрашивают свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).