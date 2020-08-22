Бешеная лиса забралась на участок к жителю Ижевска и напала на собаку

В городе зарегистрировали пятый случай этого заболевания за 2020 год.





Ижевск. Удмуртия. Больная бешенством лиса забралась на участок к жителю Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике.



Животное проникло на личную территорию жителя Первомайского района 13 августа. Сообщается, что лиса напала на собаку. На место выехали ветеринары, они доставили труп лисы в диагностический центр для проведения лабораторных исследований.



Экспертиза выявила антиген вируса бешенства. В Ижевске это уже пятый случай заболевания с начала 2020 года.