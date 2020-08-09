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Жительница Удмуртии может оказаться за решеткой за угрозы судебным приставам

16:52, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
Жительница Удмуртии может оказаться за решеткой за угрозы судебным приставам
16:52, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
219
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
219
0

Женщина также попыталась ударить стража порядка.

Камбарка. Удмуртия. Жительница Удмуртии может оказаться за решеткой за угрозы судебным приставам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Судебный пристав в Камбарском районном суде заметил через камеры видеонаблюдения, что женщина вместе со знакомым пытается проникнуть на территорию суда через въездные ворота, мимо автомобиля конвойного подразделения. При попытке остановить её, нарушительница выбранила приставов и пригрозила им убийством, она также попыталась ударить стража порядка.

Приставы задержали женщину и передали её сотрудникам полиции. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

16:52, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
219
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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