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Добровольцы ликвидировали плавучий остров в акватории Ижевского пруда

14:58, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Добровольцы ликвидировали плавучий остров в акватории Ижевского пруда
14:58, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд
Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk
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Позже активисты помогут уничтожить и другие потенциально опасные острова.

Ижевск. Удмуртия. Добровольцы ликвидировали плавучий остров в акватории Ижевского пруда. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Напомним, что новый остров на акватории Ижевского пруда обнаружили 28 июля. Планировалось, что на его ликвидацию направят 600 тыс. рублей. Более того, требовалось время на поиск подрядчика, проведение торгов и саму работу.

Добровольцы же выполнили работы на безвозмездной основе. Остров сдвинула команда из 7 человек с помощью катеров и тросов. Позже его увезли на экскаваторе на свалку.

Активисты планируют отбуксировать и двух других «жителей» Ижевского пруда. Дело в том, что недавно к замеченным ранее сплавинам прибилась еще одна, уточнили в сюжете. Первым делом возьмутся за те, которые особенно близко подошли к мосту на Воложке. При этом добровольцы отметили, что один остров уже прирос корнями ко дну. Он останется на воде, если его так и не получится сорвать.

Напомним, что первый плавучий остров на пруду заметили еще в 2017 году. Тогда его отбуксировали к шлакоотвалу, так как «распилить» его не удалось. Второй остров обнаружили 13 июля 2020 года. Было принято решение отбуксировать его в сторону парка Кирова, но по пути он начал разваливаться. Третий остров, который уже ликвидировали, мог привести к ЧС, сообщала пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

14:58, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд

 

 

 


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