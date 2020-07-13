Его попытались отбуксировать к берегу, но по пути он стал разваливаться.

Ижевск. Удмуртия. Еще один плавучий остров появился на акватории Ижевского пруда. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска.

Размеры нового острова составили примерно 6 на 12 метров. Заметили его вечером накануне, 12 июля.

«Сегодня днём было принято решение отбуксировать остров в район парка имени Кирова для дальнейшей утилизации, но в процессе буксировки остров стал разваливаться на части», – отметили спасатели.

Спасатели, используя катера, разделили остров на части, не представляющие угрозу. Дальнейшая их судьба в настоящее время решается.

Напомним, первый крупный плавучий остров появился в Ижевске в конце весны 2017 года. Спасатели отбуксировали объект размером 100 на 50 метров к берегу, после чего собрали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Через несколько дней – 2 июня – специалисты начали буксировку острова, который не удалось «распилить» на несколько частей. Объект при помощи водного транспорта пришвартовали в районе шлакоотвала, где позднее его должны были переработать.