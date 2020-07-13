Его попытались отбуксировать к берегу, но по пути он стал разваливаться.
Ижевск. Удмуртия. Еще один плавучий остров появился на акватории Ижевского пруда. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска.
Размеры нового острова составили примерно 6 на 12 метров. Заметили его вечером накануне, 12 июля.
«Сегодня днём было принято решение отбуксировать остров в район парка имени Кирова для дальнейшей утилизации, но в процессе буксировки остров стал разваливаться на части», – отметили спасатели.
Спасатели, используя катера, разделили остров на части, не представляющие угрозу. Дальнейшая их судьба в настоящее время решается.
Напомним, первый крупный плавучий остров появился в Ижевске в конце весны 2017 года. Спасатели отбуксировали объект размером 100 на 50 метров к берегу, после чего собрали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Через несколько дней – 2 июня – специалисты начали буксировку острова, который не удалось «распилить» на несколько частей. Объект при помощи водного транспорта пришвартовали в районе шлакоотвала, где позднее его должны были переработать.
И снова плавучий остров на Ижевском пруду - 12-13.07.2020г. Своими размерами он уступает предыдущему (2017г.)- размер примерно 6/12м. Плавучий остров был замечен очевидцами, ещё вчера вечером, в районе БО "Лосиный остров".....далее, были поставленны в известность должностные лица города, организован мониторинг ситуации. Сегодня днём было принято решение - отбуксировать остров, в район парка им. Кирова для дальнейшей утилизации, но в процессе буксировки остров стал разваливаться на части. Было принято решение - силами спасателей г. Ижевска и катерами ИЖГЭТ, разделить остров на мелкие части - не представляющие угрозу!!!! Дальнейшие действия прорабатываются!!!!!! #спасателиИжевск
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