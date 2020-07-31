Новый плавучий остров в акватории Ижевского пруда может привести к ЧС

Объект грозит ущербом до 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Еще один плавучий остров обнаружили в акватории Ижевского пруда. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Нашли его 28 июля у пешеходного моста в поселок Воложка. На острове размером 10 м. на 10 м. растут двухметровые деревья и густая трава. Объект угрожает городу чрезвычайной ситуацией. В настоящее время остров держится под мостом естественным способом, однако в случае его движения в сторону водосбросных сооружений городского гидроузла, он может разрушить конструкцию и затопить территорию. Сумма ущерба в этом случае достигнет 1 млрд рублей.

Состояние объекта находится под постоянным контролем. Для его уничтожения специалистам нужно закрепить остров сваями, разделить на части, которые можно было бы отбуксировать за пределы пруда. Само тело разгребут экскаватором.

Водолазы уже начали обследовать подводную часть. На ликвидацию нового «жителя» пруда направят 600 тыс. рублей.

Напомним, первый плавучий остров 100 на 50 м. на пруду заметили еще в 2017 году. Тогда его отбуксировали к шлакоотвалу, поскольку «распилить» его не удалось.

Второй остров обнаружили 13 июля. Было принято решение отбуксировать его в сторону парка Кирова, но по пути он начала разваливаться.