  • $ 73.36 ↑
  • € 86.25 ↑

Новый плавучий остров в акватории Ижевского пруда может привести к ЧС

17:44, 31 июля, 2020
Анна Торхова
Новый плавучий остров в акватории Ижевского пруда может привести к ЧС
17:44, 31 июля, 2020
Анна Торхова
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд
Фото: arzik2
329
0

Объект грозит ущербом до 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Еще один плавучий остров обнаружили в акватории Ижевского пруда. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Нашли его 28 июля у пешеходного моста в поселок Воложка. На острове размером 10 м. на 10 м. растут двухметровые деревья и густая трава. Объект угрожает городу чрезвычайной ситуацией. В настоящее время остров держится под мостом естественным способом, однако в случае его движения в сторону водосбросных сооружений городского гидроузла, он может разрушить конструкцию и затопить территорию. Сумма ущерба в этом случае достигнет 1 млрд рублей.

Состояние объекта находится под постоянным контролем. Для его уничтожения специалистам нужно закрепить остров сваями, разделить на части, которые можно было бы отбуксировать за пределы пруда. Само тело разгребут экскаватором.

Водолазы уже начали обследовать подводную часть. На ликвидацию нового «жителя» пруда направят 600 тыс. рублей.

Напомним, первый плавучий остров 100 на 50 м. на пруду заметили еще в 2017 году. Тогда его отбуксировали к шлакоотвалу, поскольку «распилить» его не удалось.

Второй остров обнаружили 13 июля. Было принято решение отбуксировать его в сторону парка Кирова, но по пути он начала разваливаться.

17:44, 31 июля, 2020
Анна Торхова
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

08:55, 24 июля, 2020
4810

Итоги дня: прощание с сооснователем «Сусанина» Энвилем Касимовым, новый сайт для пчеловодов Удмуртии и прогноз погоды

3761
18:00, 24 июля, 2020

В Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом

3607
09:15, 26 июля, 2020

Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

3403
16:50, 27 июля, 2020

В Удмуртии скончалась пожилая женщина с диагнозом COVID-19

2661
09:25, 25 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
4253

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

3603
15:53, 27 июля, 2020

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2040
16:55, 28 июля, 2020

Патриарх Кирилл лишил сана схиигумена Сергия

1884
13:32, 24 июля, 2020

В проекте «Военкоры» телеканала RT журналисты вспомнят о своих первых поездках в «горячие точки»

1677
19:17, 25 июля, 2020

Принц Гарри и Меган Маркл решили засудить назойливых папарацци

11:35, 24 июля, 2020
1749

Протестующие в американском Портленде лишили зрения троих агентов ФБР

1737
14:42, 25 июля, 2020

Израиль нанес авиаудар по Сирии

1456
10:49, 25 июля, 2020

От тюрьмы да от сумы: украинцам предложили купить подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО

1378
18:05, 24 июля, 2020

Автомобиль въехал в толпу на тротуаре в Берлине: пострадали 7 человек

1243
12:40, 26 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3295

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3813

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4432

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4158

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4406

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
10651

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9287

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6903

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
13749

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12463

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12477

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19092