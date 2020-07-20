Жительница Ижевска украла 60 000 рублей мужчины, с которым познакомилась на улице

Потерпевший пригласил ее к себе в гости.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска подозревают в краже 60 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что 53-летняя ижевчанка познакомилась с потерпевшим на улице. Через несколько дней он позвал ее в гости. Женщина пришла к нему домой и, когда хозяин вышел из комнаты, украла деньги из шкафчика. После этого злоумышленница покинула квартиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Женщине грозит лишение свободы до 5 лет.