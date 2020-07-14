Жителя Ижевска отправили под стражу за ложное сообщение о взрыве дома на улице Спортивной

Меру пресечения установили на 2 месяца.

Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска грозит суд за ложное сообщение о минировании дома на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Мужчина также угрожал сотруднику полиции применить насилие.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей»), а также статье 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Устиновский районный суд отправил 44-летнего ижевчанина на 2 месяца под стражу. Мера пресечения будет действовать до 13 сентября.